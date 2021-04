Endeit Capital Big-Brother-Erfinder wird zum Einhorn-Züchter

Mit seinen Investitionen liefert Endeit Capital den Start-ups das nötige Spielgeld, um Konkurrenten zu kaufen. Die eigenen Kassen sind frisch gefüllt: Heute gibt der Risikokapitalgeber mit Büros in Amsterdam und Hamburg bekannt, den mittlerweile dritten Fonds mit einem Volumen von 250 Millionen Euro zu schließen. An etwa 16 bis 20 Start-ups will sich Endeit Capital mit diesem Geld in den kommenden Jahren beteiligen. Der Großteil soll dabei vor allem in junge Technologie-Unternehmen in den Benelux-Ländern oder in Deutschland fließen.