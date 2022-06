Energiewende: Wie Start-ups Solarstrom in Mehrfamilienhäuser bringen wollen

Der größte Knackpunkt bei sogenannten Mieterstromanlagen ist laut Branchenexperten der rechtliche Rahmen. Denn: Beliefert man einen fremden Haushalt mit Strom, wird man dadurch in der Regel zum Energieversorger – mit allen damit verbundenen Pflichten. So muss zum Beispiel Strom zugekauft werden, damit die Mieter an wolkigen Tagen oder nachts nicht im Dunkeln sitzen. Die energierechtlichen Anforderungen „stellen für viele Fotovoltaikanlagen-Betreiber kaum zu überwindende Hürden dar“, urteilt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW).