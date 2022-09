Enmacc sichert sich Wagniskapital Wie ein Start-up den Energiehandel erleichtern will

Die Geldgeber glauben vor allem an das langfristige Potenzial des digitalen Energievermittlers. „Dass wir die Finanzierungsrunde abschließen konnten, liegt nicht an den Zahlen der vergangenen Monate“, sagt Enmacc-Chef Hartmann. „Sondern daran, dass sich die Branche insgesamt digitaler aufstellen muss und wird.“ Neben Strom und Gas will das Start-up zukünftig auch weitere Produkte digital handelbar machen. Noch in diesem Jahr sollen etwa CO2-Zertifikate auf die Plattform kommen. Langfristig will das aktuell 70-köpfige Team auch an Energieträger wie Biogas oder Wasserstoff ran: „Die Energiewende gelingt nur, wenn auch dafür Marktplätze entstehen“, sagt Hartmann. „Und wir sehen unsere Aufgabe und unsere Chance darin, die Plattform für künftige Märkte aufzubauen.“



