Erneuerbare Energien: Können diese Gründer die größten Ärgernisse der Windkraftanlagen beseitigen?

Auch Kitekraft aus München will auf dem Markt mitmischen. „Traditionelle Windräder haben ein Akzeptanzproblem“, sagt Mitgründer Florian Bauer. Das Start-up will für eine unauffälligere Stromerzeugung sorgen – mit einer Kreuzung aus Segelflugzeug und Drohne. Starten sollen die Fluggeräte senkrecht und dann in 50 bis 300 Metern Höhe quer zum Wind liegende Achten Fliegen. In diesem Flug dienen die Propeller als Rotoren, die Elektromotoren werden zu Generatoren für die Stromerzeugung. Verbunden ist das fliegende Windkraftwerk über eine Leine mit einer Bodenstation. Darüber wird auch der an Bord erzeugte Strom abgeführt.

Die neue Experimentierfreude erinnert Experten an die 1970er und 1980er Jahre. Auch damals seien ganz unterschiedliche Konzepte erprobt worden, sagt Po Wen Cheng, Leiter des Lehrstuhls für Windenergie an der Universität Stuttgart. „Technisch sind viele Alternativen zu den aktuellen Windrädern möglich“, sagt er. „Irgendwann hat man sich aber für den heute üblichen Aufbau entschieden – und alles darauf ausgerichtet.“ Die Folge sei eine Branche mit hocheffizienten Lieferketten, bei der jedes Bauteil durchoptimiert sei. „In Bezug auf den Gesamtwirkungsgrad der Windenergieanlage sind wir physikalisch an den Grenzen dessen, was machbar ist“, sagt Cheng.