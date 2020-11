Essenslieferdienste und Mehrwegverpackungen Der mühsame Weg zur Teller-to-go-Gesellschaft

Zwei deutsche Startups haben sich bereits auf vorzeigbare Weise der Beantwortung dieser Frage gewidmet: Recup aus München und Vytal aus Köln. Beide bieten seit einigen Monaten Mehrwegverpackungen für die Gastronomie an. „Grundsätzlich spricht natürlich nichts dagegen, Lieferdienste und Mehrwegverpackungen zu kombinieren – es funktioniert“, sagt Recup-Mitgründer Fabian Eckert: „Es scheitert bislang nicht an der Akzeptanz der Nutzer, sondern es liegt schlicht am fehlenden Angebot.“ Und Vytal-Mitgründer Tim Breker formuliert den Anspruch seines Unternehmens wie folgt: „Mehrweg so einfach und bequem machen wie Einweg.“