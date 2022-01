EU verschärft Regeln für Plattformarbeit Gegenwind für die Gig-Economy

Auf der Seite finden sich dabei nur Jobs in Festanstellung, egal ob in Vollzeit, Teilzeit, oder Minijobs. Spontane Jobs auf Auftragsbasis will DriverHero nicht vermitteln. „Die Entwicklung in der Branche geht klar zur Festanstellung“, sagt Fischer. Der Vermittler ist überzeugt, dass weitere Anbieter nachziehen müssen. 1,5 Millionen Menschen fahren deutschlandweit beruflich, schätzt er. Und wer denen zu wenig biete, der bekomme keine Bewerbungen. „Mit dem Mindestlohn findet man in München keine Fahrer.“