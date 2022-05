Familie und Beruf „Mein Mann kümmert sich um die Kinder, ich gebe Vollgas“

Trotzdem sagt Ernst heute: „Als Unternehmerin kann ich Arbeit und Familie deutlich besser vereinen.“ Als Angestellte habe sie es immer gestört, dass andere ihr vorgeschrieben haben, wann sie wo sein müsste. In der Festanstellung konnte sie zwar in Mutterschutz gehen und für die Kindererziehung in Teilzeit wechseln. Heute könne sie dafür die Zeit mit ihren drei Kindern – zwei gehen in die Grundschule, das dritte in die Kita – um die Arbeitstermine herum planen. „Flexibler geht es eigentlich nicht“, sagt Ernst.