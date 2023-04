Finanzguru-Gründer im Interview „Viele Menschen haben wenig Lust, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen“

Laut Presseberichten haben Sie freiwillig auf eine höhere Unternehmensbewertung verzichtet. Wer tut denn sowas?

Benjamin Michel: Wir haben von vorneherein versucht, mit Augenmaß zu investieren und zu wachsen. Das hat uns jetzt in einem schwierigeren Umfeld in die Karten gespielt. So konnten wir genau darauf achten, wofür wir wirklich Kapital brauchen.

Alexander Michel: Dazu kommt: Je höher eine Finanzierungsrunde ist, desto mehr Anteile muss man als Gründer meist auch abgeben. Und wenn man wie wir davon überzeugt ist, dass das Unternehmen wirklich groß werden kann, dann will man natürlich möglichst wenig abgeben.