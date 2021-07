Finanzierungsboom Studie: Deutsche Start-ups erhalten so viel Geld wie nie zuvor

Deutsche Start-ups haben im ersten Halbjahr so viel frisches Kapital erhalten wie noch nie. Mit insgesamt 7,6 Milliarden Euro floss mehr als dreimal so viel Geld wie im Vorjahreszeitraum und mehr als im gesamten Jahr 2020 an die Jungunternehmer, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) am Mittwoch mitteilte. Berlin bleibt die Hochburg der Start-up-Szene: Die Firmen dort erhielten mehr als die Hälfte der gesamten Summe. Beliebt bei Investoren waren vor allem Start-ups aus dem Finanz- und Versicherungswesen sowie aus der IT und Datenanalyse.