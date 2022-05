Folgen der hohen Spritpreise Kommt jetzt der Boom der Fahrgemeinschaften?

Während Goflux Privatpersonen sowie Betriebe mitnehmen will, richtet Carployee sich nur an Unternehmen. Die zahlen für die Software Lizenzgebühren. Seit März dieses Jahres bietet Carployee, das kürzlich von der US-Plattform Rideamigos übernommen wurde, Unternehmen ab 20 Mitarbeitern in einem Pilotprojekt einen digitalen Pendelassistenten an. Angestellte geben ihre Strecke und Fahrtgewohnheiten ein – also an welchen Tagen sie zu welcher Uhrzeit wie pendeln – und bekommen dann angezeigt, mit welchem Kollegen sie am besten mitfahren können. So will das Start-up direkt eine größere Anzahl an Nutzern einreichen, die das gleiche Ziel ansteuern.