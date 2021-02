Forschung Deutschland sollte mehr Biontech wagen!

Zu Recht: Denn die Wirtschaftslage verunsichert manche Investoren, und so versiegen kurzfristig notwendige Geldflüsse. Dabei erleben Mobile Working, Homeschooling und Onlineshopping gerade wegen der Einschränkungen einen massiven Auftrieb. Die Nachfrage nach Remote-Lösungen wächst. Corona ist ein Dämpfer für die Wirtschaft, aber ein Turbo für die Digitalisierung.



Das Virus könnte sich als Entwicklungshelfer der deutschen Ingenieurzunft entpuppen. Als Forschungsstandort agiert Deutschland im Spitzensegment. Nirgendwo sonst gibt es vergleichbar hoch qualifizierte interdisziplinäre Teams. Das deutsche Hochschulbudget von mehr als 50 Milliarden Euro ermöglicht Hochleistungsforschung. Allerdings mangelt es in Deutschland an Wagniskapital, um das wissenschaftliche Potenzial in ökonomische Rendite zu überführen.