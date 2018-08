Frank Thelen: „Wir lernen mehr durch Schmerz als durch Glück“

Bad Godesberg: In den 80er-Jahren: Frank Thelen wächst in einer Mittelschicht-Familie auf, der Vater vertreibt Funkgeräte, die Mutter ist Hausfrau. Der junge Frank tut sich – im Gegensatz zu seiner älteren Schwester – schwer in der Schule, er gehört zu den Losern in seiner Klasse. Er fremdelt mit dem Auswendig-Pauken, muss das Gymnasium verlassen, wird auch an der Realschule nicht glücklich.