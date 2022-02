Fritz-Kola-Gründer „Mir war die Abhängigkeit von Risikokapital immer zuwider“

Tatsächlich zeigen auch Studien, dass der Drang zum Unternehmertum erblich ist, vor allem aber die Sozialisation der Kinder ausschlaggebend dafür ist, ob sie eines Tages selbst gründen.

Ich betreibe auch ein wenig Familienforschung und die meisten meiner Vorfahren waren schon selbstständig: als Schmied, Landwirt oder Steuerberater etwa. Die konnten sich mit ihren Dickschädeln immer im Beruf austoben, nur wenige waren angestellt. Den Dickschädel und diesen Drang zum Unternehmertum haben sie auch an mich weitergegeben.



Viele Unternehmerkinder berichten davon, dass sie schon im Kindesalter in der Firma helfen mussten. Hat Ihr Vater Sie auf die Märkte mitgenommen?

Ich habe häufig in den Ferien mitgeholfen, war mit meinem Vater auf den Märkten unterwegs und hatte mit 16 Jahren zeitweise meinen eigenen Stand für Damenmode an der Ostsee, den ich morgens auf- und abends wieder abbauen musste. Ich konnte eine Zeit lang Frauen beraten, ihnen Tipps geben zu Schnitten, Farben und Größen. Das habe ich allerdings längst wieder verlernt. Tatsächlich stand schon in meiner Kindheit zu 90 Prozent fest, dass ich Unternehmer werden würde. Ich habe verschiedene Geschäftsideen in einer Kladde skizziert. Als in den Neunzigern die ersten Hostels in Deutschland eröffneten, habe ich als Subunternehmer auch mal einen kleinen Fahrradverleih in einem Hostel aufgebaut. Das hat nicht wirklich funktioniert.