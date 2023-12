Frühphasen-Investor Warum wir mehr in Hardware investieren sollten

Konkrete Beispiele für das Wachstumspotenzial des Sektors lassen sich unter anderem in der Raumfahrt- und Fusionstechnologie beobachten: Über die letzten Jahrzehnte wurden im Durchschnitt rund 60 Satelliten pro Jahr neu im Orbit platziert. Allein im Jahr 2022 waren es über 2000 und die Menge steigt rasant weiter; derzeit nur begrenzt durch die Anzahl verfügbarer Raketenstarts. Während sich die Energieeffizienz der sich in der Entwicklung befindlichen Kernfusionsprozesse in der Dekade von 2010 bis 2019 um durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr verbessert hatte, lag diese Rate für die ersten Jahre dieses Jahrzehnts von 2020 bis 2022 bei beeindruckenden 320 Prozent pro Jahr – eine Verzehnfachung der Geschwindigkeit. Erstmalig kommt damit die Perspektive einer Netto-Energiegewinnung durch Kernfusionsprozesse in greifbare Nähe.