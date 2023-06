Gebäudesanierung Sie suchen einen Energieberater? Diese Start-ups wollen die Branche umkrempeln

Geldgeber glauben an das Geschäftsmodell: 42watt – seit März 2022 auf dem Markt – hat Ende des vergangenen Jahres in einer ersten Finanzierungsrunde einen Millionenbetrag im einstelligen Bereich eingesammelt. Konkurrent Enter hat im April sogar 19,4 Millionen Euro von Investoren bekommen. Konkrete Kundenzahlen nennen die Start-ups nicht, gemessen an Mitarbeiterzahlen haben die jungen Unternehmen das Gros der etablierten Energiebratungsbüros aber längst abgehängt: 42watt spricht von einer „mittleren zweistelligen Zahl“ an Vollzeitmitarbeitern, bei Enter sind es 80. Bis zum Jahresende sollen noch einmal mindestens 50 hinzukommen, sagt Mitgründer Schroeren: „Wir stehen noch ganz am Anfang.“



