Gebäudesanierung Sie suchen einen Energieberater? Diese Start-ups wollen die Branche umkrempeln

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Müssen die Wände teurer gedämmt werden? Reicht es vielleicht schon, Fenster und Türen auszutauschen? Es sind Fragen wie diese, die Hausbesitzer umtreiben, seit infolge des Ukrainekriegs die Energiepreise in die Höhe geschossen sind, die Ampelkoalition in Dauerschleife über Heizungssysteme streitet und die EU Pflichtsanierungen vorantreibt. Die erste Anlaufstelle für Immobilienbesitzer sind in der Regel Energieberater. Doch einen passenden Experten zu finden, kann mühsam sein – und oft landet man aktuell erst einmal auf einer Warteliste.