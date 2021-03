Gefangen im Lockdown „Das Jahr ist für uns Gastronomen schon gelaufen“

Seit Anfang März haben selbst Gastronomen in Deutschland wieder so etwas wie Orientierungshilfe. Wenn Sie das Wirrwarr von Zahlen, Inzidenzen und Öffnungsschritten denn durchblicken: Liegt die Inzidenz in einer Region in den zwei Wochen nach einem Öffnungsschritt (Einzelhandel, Museen, Galerien) stabil unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, dürften Restaurants die Außengastronomie wieder öffnen. Frühstens am 22. März könnte es so weit sein. So die Theorie. Das kann so manchem Restaurantbetreiber Hoffnung machen. Nicht aber Eduard Stähle. Er betreibt sein Restaurant im bayerischen Hof, ganz nahe der tschechischen Grenze. Und Hof ist von einem Inzidenzwert von 50 meilenweit entfernt: Seit Wochen zählt die Stadt zur traurigen Spitzengruppe, wenn es um die Corona-Inzidenzwerte in den deutschen Regionen geht. Der Wert in Hof pendelte in den vergangenen Tagen um die Marke von 300. Am Mittwoch lag er laut RKI immerhin „nur“ bei 268,4.