Georg Kofler und Ralf Dümmel „Das ist wie ein Sechser im Lotto“

Herr Kofler, Sie wollen unter dem Dach Ihrer Holding Social-Media-Agenturen und Marken, die sich direkt an Verbraucher richten, vereinen. Die Palette reicht bereits von Matratzen über Nahrungsmittel bis zu Kosmetikprodukten. Was fehlte Ihnen noch?

Georg Kofler: Wir hatten bisher noch nicht eine so große Vielfalt an Produkten. Mit DS Produkte kommt jetzt eine riesige Palette dazu. Und wir bekommen mit Ralf jemanden ins Managementteam, der unglaublich stark in der Produktentwicklung ist. Die Rechnung ist einfach: Wenn wir mehr zum Verkaufen haben, können wir mehr Umsätze generieren.