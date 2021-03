Grillmarkt Wer hat den grünsten Grill der Republik?

Mit den Produkten, die vielerorts an warmen Sommertagen in Parks, am Fluss oder am See zurückgelassen werden und die sie schon in der Jugend störten, konkurriert Kunert nun: mit Einweggrills, No-Name-Produkten und Billiggeräten aus dem Einzelhandel. In der Pandemie hat sie das Marketing allerdings geändert, dem Grill eine Balkonhalterung verpasst. So kann der Knister auch coronakonform zu Hause genutzt werden. Wer fährt gerade schon mit dem Drahtesel zur Grillparty? Zu Beginn der Pandemie dachten sich Kunert und ihr Team nämlich: „Mist, jetzt macht unser Produkt gar keinen Sinn mehr.“ Die schnelle Umstellung zahlt sich aus. Eine „fünfstellige Anzahl Grills und Zubehör“ verkauft das Unternehmen nach eigener Aussage im Jahr.