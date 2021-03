Grillmarkt Wer hat den grünsten Grill der Republik?

Christian Battel ist leidenschaftlicher Angler. Und zwar ein ziemlich kreativer: Beim Grillen mit offenem Feuer am See wiesen ihn Ordnungsamt und Polizei immer wieder darauf hin, dass das nicht gestattet sei – und gingen ihm „auf den Zeiger“, wie Battel selbst sagt. Er erfand kurzerhand einen kleinen Gasgrill, den er überall hin mitnehmen kann. Den Skotti. Nach vielen Jahren in der Gesundheitsbranche wurde Battel mit dem Skotti Ende 2018 zum Grill-Unternehmer. Das Timing war perfekt. In den ersten zwei Monaten verkaufte er 40 Grills. Aktuell sind es 2000 Stück jeden Monat. Selbst in der kalten Jahreszeit.