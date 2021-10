Größte Investitionsrunde für Berliner Start-up Softbank investiert 150 Millionen Euro in Solar-Start-up Enpal

Meist ist es ein gutes Zeichen, für viele Gründer schon eine Art Auszeichnung, wenn Softbank das Portemonnaie öffnet. In der jüngeren Vergangenheit kamen auch einige deutsche Start-ups in den Geldgenuss der Japaner. Anfang 2018 investierte Softbank 460 Millionen Euro in das zu der Zeit noch nicht börsennotierte Autohandels-Start-up Auto1. 2019 erhielt die Berliner Erlebnisbuchungsplattform Getyourguide von Softbank rund 433 Millionen Euro. Und Ende 2020 pumpte Softbank circa 215 Millionen Euro in das Berliner Mobilitäts-Start-up Tier.



Nun also Enpal. Nach eigenen Angaben ist die Firma Europas größter Anbieter für Solaranlagen für Hausbesitzer, ist bisher aber nur in Deutschland aktiv. Hier zählt das Jungunternehmen mehr als 10.000 Kundinnen und Kunden. Aber statt die Solaranlagen zu verkaufen (wie man ursprünglich zu Beginn des Jahr 2017 getan hatte), setzt Enpal aufs Vermieten: Montage, Wartung und Versicherung inklusive. Nach 20 Jahren können die Nutzer die Anlage dann für einen Euro übernehmen. Warum dieser Weg?