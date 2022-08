Gründen im Alter Zu alt für den Kredit, zu jung für die Rente

Gründerinnen jenseits der 70 sind die große Ausnahme. In den meisten Statistiken tauchen sie nicht einmal auf, erfasst werden in der Regel nur die Daten von bis 65-Jährigen. Doch in den alternden Gesellschaften der Industrienationen werden auch die Gründer älter. In den USA gab es 2020 in der Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen die meisten Neugründungen überhaupt. In Deutschland lag der Anteil der Gründerinnen und Gründer über 45 Jahren im Jahr 2017 an den Gesamtgründungen laut einer Studie des RKW Kompetenzzentrums bei ungefähr 24 Prozent.