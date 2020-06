Gründen ohne Investoren „Knappheit hilft, solide zu wirtschaften“

Was macht für Sie den Unterschied aus zwischen Investoren und Kapitalgebern?

Wenn man in einer Branche bei null anfängt, die sich noch ein Stück entwickelt, ist es vernünftiger, klein anzufangen. Dazu zählte 2006 der Online-Handel. Einer der großen Vorteile: Heute habe ich eine hohe Kontrolle über mein eigenes Unternehmen. Meine Gespräche finden mit meinen Bankern statt und ich bin der einzige, der mit ihnen verhandelt. Hätte ich Investoren ins Boot geholt, stünde im Kleingedruckten, dass ich zum Beispiel nur in bestimmten Märkten agieren, Niederlassungen nur an bestimmten Orten aufmachen dürfte. Das engt einen Unternehmer ein. Der Investor will sein Geld eben zu einem bestimmten Zweck reingeben und nicht die Kontrolle verlieren.