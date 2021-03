Gründer Elon Musk wäre in Berlin oder Bayern längst pleite

Volkswirtschaftlich ist diese Ignoranz töricht: Wenn Mehrheitsanteile der hier gewachsenen Zukunftsideen in Richtung USA, China oder Saudi-Arabien abwandern, kann Deutschland nicht nur seinen Tüftlern hinterherwinken, sondern auch dem versenkten Kapital. Schließlich wurden diese Unternehmen in der Frühphase noch vorbildlich vom Staat gepäppelt, etwa über den hochfunktionalen Hightechgründerfonds der KfW. Je robuster das Start-up, desto größer wird sein Geldbedarf, um das Schwungrad bis zur Reife zu drehen. Doch in diesem Prozess zeigt sich Deutschlands Venture-Capital(VC)-Markt äußerst kurzatmig: Großbritannien erreichte – gemessen an der Wirtschaftskraft – um den Faktor 2,7 größere VC-Deals, China ist mehr als vierfach so aktiv, die USA sogar über fünfmal so stark, was Wagnisfinanzierung angeht.