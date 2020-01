Gründer-Geschichten Wie Ebay (auch) dank der richtigen Lüge florierte

Die Story: Zwei Freunde vermieten eine Luftmatratze in ihrem Appartement und erfinden die Zimmervermittlung des digitalen Zeitalters.

Was wirklich geschah: Zwei Studienfreunde können die Miete für ihr Appartement in San Francisco kaum aufbringen. Und vermarkten eine Schlafgelegenheit – wahrscheinlich illegal – an via Internet geworbene Gäste. Damit schlittern sie noch tiefer in die Schulden. Bis das Zeitalter der Smartphone-Kamera sie rettet und weltweit bekannt macht.