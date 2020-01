Gründer-Geschichten Wie Ebay (auch) dank der richtigen Lüge florierte

Der Entwickler Pierre Omidyar startet am 4. September 1995 eine Webseite namens Auction Web, auf der jedermann Gegenstände via Internet versteigern und sich schließlich Käufer und Verkäufer gegenseitig bewerten können. Seine damalige Verlobte sammelt Pez-Süßigkeitenspender. Ihr Liebster will ihr so den größten Flohmarkt der Welt öffnen. Aus dem Liebesbeweis entsteht Ebay. So wird es zumindest der Öffentlichkeit verkauft. Doch die tolle Story hat ein findiger Marketingexperte ersonnen, wie das Unternehmen später eingesteht. Dabei ist die eigentliche Story, dass der erste verkaufte Gegenstand ausgerechnet Omidyars kaputter Laserpointer ist, der immerhin knapp 15 Dollar erzielt, viel besser. Der Verkauf überrascht den Gründer – und spornt ihn an.