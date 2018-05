Gründer „Wenn das Produkt stimmt, kannst du dir Provokation leisten“

Und das wäre bei Trivago anders?

Schrömgens: Ich glaube schon. Wenn man zum Konzern wächst, will man ein System für nachhaltigen Erfolg aufbauen. Deshalb geht es bei uns kollektiver zu, weniger individualistisch.

Omerbegovic: Aber hast du nicht ein besseres Gefühl dafür, was funktioniert, weil du von Anfang an dabei warst?

Schrömgens: Zumindest glaube ich, dass ich für viele Themen das bessere Bauchgefühl habe. Aber es gibt bei uns so viele Entscheidungen, dass ich gar nicht mehr in alles involviert sein kann. Woher soll ich wissen, was in Thailand gerade gut funktioniert? Ich könnte jetzt da rumrennen und den Chef spielen, aber das würde nichts bringen – weil ich nicht alle Informationen verarbeiten kann, die man in einem großen Unternehmen braucht.