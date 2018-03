Gründer: Reise durch Silicon Germany

Ein Gründermärchen in Zeiten, in denen Wagniskapital knapp ist – Berlins boomende Startup-Szene macht es möglich. Und die Hauptstadt zum attraktiven Nährboden für junge Unternehmer. Auch die Dekker-Brüder hätten ihre Internet-Plattform an jedem Ort der Welt gründen können, entschieden aber ganz bewusst, für diesen Schritt aus Amsterdam nach Berlin zu ziehen. „Hier“, sagt Edial Dekker, „geht es gerade zu wie in einem Goldrausch.“