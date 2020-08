Gründer Neuer Blick in die Bücher

International beteiligt sich das Netzwerk Global Impact Tech Alliance. Unter dem Dach wollen etablierte Unternehmen, Gründer und Investoren gemeinsam die weltweiten Venture-Capital-Investments in nachhaltige Geschäftsideen ankurbeln – laut eigener Zielsetzung von einer Milliarde in 2019 auf 50 Milliarden in 2020. Profitieren sollen Innovationen, die auf die Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) einzahlen. Also etwa Armut bekämpfen, Bildung fördern oder für bezahlbare und saubere Energie sorgen. Aktiv ist das Netzwerk mit Konferenzen, Veranstaltungen und Trainings inzwischen auch in Deutschland. Eine wichtige Instanz ist zudem das Impact-Management-Project, dem sich mehr als 2000 Organisationen und Unternehmen angeschlossen haben – um auf einen gemeinsamen Nenner bei der Wirkungsmessung zu kommen.