Gründergen Wie wird mein Kind zum Unternehmer?

Auch Sebastian Kuch wollte die Dinge schon immer selbst in der Hand haben, wie er sagt. „Tatsächlich wollte ich schon als Kind Unternehmer werden“, sagt der 25-Jährige. Auch weil ihn die Erziehung seiner Eltern so prägte: „Ich musste schon früh lernen, mich selbst zu beschäftigen – und das hat mich nie gestört. Meine Eltern waren nun mal so gut wie nie um 15 Uhr zu Hause, sie waren auch am Wochenende unterwegs.“ Kuch beobachtete seine Eltern genau, „sie trugen auf ganz eigene Art große Verantwortung und mussten hart arbeiten für ihr Geld“, erinnert er sich. „Sie hatten immer alles selbst in der Hand – das hat mich auch gereizt.“