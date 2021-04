Gründerinnen von Ooia Pinkygate: „Wir hätten die Woche nur vor Instagram verbringen können“

So eine stressige Woche hatten Kati Ernst und Kristine Zeller nicht erwartet: Die beiden Gründerinnen von Ooia verkaufen Periodenunterwäsche. In den vergangenen Tagen sind sie zu den zentralen Figuren in einem Skandal geworden, der unter #pinkygate im Netz für Wirbel sorgt. Am Montag hatten die beiden Gründer des Start-ups „Pinky Gloves“, Eugen Raimkulow und André Ritterswürden, in der Show „Die Höhle der Löwen“ ihr Produkt vorgestellt: pinke Handschuhe, mit dem Frauen hygienisch Tampons entsorgen können. Ralf Dümmel investierte. Drei begeisterte Männer und ein Plastikhandschuh also - Ernst und Zeller reagierten sofort auf ihrem Instagram-Channel: Das Produkt sei an den Frauen vorbei entwickelt, nicht nachhaltig und helfe nicht, die Periode als völlig normal zu verstehen. Im Interview berichten die Gründerinnen, wie sie vom Shitstorm profitieren - und warum sie hoffen, dass der Fall auch unter Wagniskapitalgebern etwas bewegt.