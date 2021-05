Gründerszene in Mecklenburg-Vorpommern Sonne, Strand - und nun auch Start-ups

Es gab gut acht Millionen Euro - und jede Menge Applaus: Als das Rostocker Versicherungs-Start-up Hepster im März seine Finanzierungsrunde abschloss, war die Resonanz in der Region riesig. „Mit solch einer Runde ist man hier schon fast so etwas wie ein Einhorn“, sagt Gründerin Hanna Bachmann. Zwar steigt die Zahl der Investoren, die bereits in frühen Phasen zweistellige Millionensummen in Start-ups pumpen. Doch bis in den Nordosten der Republik gelangt dieser Wind trotzdem nur selten: „Wenn man in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich ist, dann wird man sofort gesehen.“