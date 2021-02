Gründerzeit Neue Gründerzeit-Initiative: „Wir müssen Gründen sexy machen“

EIB-Präsident Hoyer beklagte zuletzt: „Es klafft eine große Lücke zwischen der EU und den USA und China, wenn es um die Finanzierung und Kommerzialisierung geht.“ Das Problem für europäische Start-ups liege insbesondere in späteren Finanzierungsrunden. „Sie sind in Europa nur halb so umfangreich wie in den USA.“ Außerdem komme das Geld dann überwiegend von amerikanischen oder asiatischen Investoren.“ Anna Alex, Gründerin vom Softwareanbieter Planetly, sieht das ähnlich. „Die Luft wird in späteren Phasen dünner. Da muss man häufig nach Amerika gucken“, sagte Alex im WiWo-Livestream.



Jörg Goschin will das ändern: Seit der Gründung 2018 leitet er die KfW Capital. Vorher arbeitete Goschin bei Investmentfirmen wie Blackstone und Cerberus, weiß mit Geld umzugehen. In der Start-up-Szene kommt das an. Die KfW-Tochter investiert nicht in einzelne Start-ups, sondern in Venture-Capital-Fonds. Goschin forderte in seinem 90-sekündigen Pitch neben mehr Wagniskapital und mehr Transparenz bei der Vergabe der Gelder vor allem mehr nachhaltige Investments. So wird der Standort zukunftsfähig. Und so spielt Deutschland auch bei den Technologien von morgen eine führende Rolle. Gelingt das, müssen Gründer nicht ständig neidisch ins Ausland blicken.