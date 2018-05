Positiv wertete die KfW, dass die Zahl volkswirtschaftlich besonders bedeutsamer Gründungen gegen den Trend gestiegen sei. Dazu zählt die Förderbank sogenannte Chancengründer (plus 8 Prozent), die häufiger mit Marktneuheiten an den Start gehen. „Für unsere Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Jahren wird es ganz entscheidend sein, dass wir eine beachtliche Anzahl von innovativen Unternehmen haben, denn sie sind ein wesentlicher Jobmotor der Zukunft“, argumentierte Zeuner. Im bundesweiten Ranking liegen Berlin und Hamburg vorn. Dort kamen im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 auf 10.000 Erwerbsfähige jährlich jeweils 207 Existenzgründer. Schlusslichter sind Thüringen (93) und Sachsen-Anhalt (60). Die Unterschiede führte die KfW unter anderem auf die Altersstruktur zurück - jüngere Menschen wagen häufiger den Schritt in die Selbstständigkeit. Zudem sei die Gründungstätigkeit in Ballungsräumen höher.