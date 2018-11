Gründungsoffensive Wirtschaftsminister will Versicherer als Wagniskapitalgeber für Start-ups gewinnen

Zu Altmaiers Gründungsoffensive wird auch eine Kampagne zählen, die mehr Menschen mit innovativen Ideen Mut zum Gründen machen soll. „Auch wollen wir mehr Frauen für die Selbstständigkeit begeistern, indem wir weibliche Vorbilder mehr ins Licht rücken“, kündigte Altmaier an.



Sie lesen eine Vorabmeldung aus der aktuellen WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.