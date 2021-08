Gründungsstandort Deutschland Mehr Deep-Tech-Gründer braucht das Land!

Heute gilt die Firma als Weltmarktführer für Process Mining – wobei durch digitale Analyse von Geschäftsabläufen verborgenes Prozesswissen zutage tritt. Doch vereinzelte Schwalben machen noch keinen Sommer. Wir brauchen mehr Unternehmergeist in Wissenschaft und Forschung. Wie wäre es beispielsweise mit verpflichtenden Entrepreneurship-Kursen in allen MINT-Fächern? Auch ein gezieltes Anreizsystem für Lehrkräfte könnte zusätzliche Ausgründungsimpulse geben – etwa durch Anrechnung der Arbeitszeit in Aufsichtsräten oder als Start-up-Berater auf das Lehrdeputat. Dafür aber gilt es, Hochschulgesetze der Länder so schnell wie möglich zu flexibilisieren und die Start-up-bezogene Kooperation mit Bundesbehörden zu entbürokratisieren. Dass sich föderale Schranken überwinden lassen, zeigt beispielhaft das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das als Technische Universität des Landes Baden-Württemberg zugleich auch nationales Forschungszentrum unter dem Dach der Helmholtz-Gemeinschaft ist.