Gründungsstandort Labore sollen Biotechfirmen nach Sachsen locken

Doch nicht nur die ortsansässigen Investoren stehen auf der Habenseite: Für Leipziger Gründer wie Michael Aleithe vom Pflege-Start-up Sciendis spielen auch die noch vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten eine Rolle. So seien beispielsweise die Mieten noch nicht ganz so stark gestiegen wie in Berlin, und auch bezahlbare Büroflächen seien zu finden, sagt der 34-Jährige. „Wir finden hier auch viele junge, talentierte Menschen, die etwas bewegen wollen.“ Die Offenheit für unternehmerische Experimente sei ein großes Plus in Leipzig, so der Geschäftsführer der 2019 gegründeten Firma. Das Start-up mit 15 Mitarbeitern arbeitet an einer Smartphone-App namens Wundera, mit der Pflegekräfte den Heilungsverlauf von Wunden digital dokumentieren können. Die Idee kam Aleithe und seinem Mitgründer Philipp Skowron während der Promotion an der Universität Leipzig. Heute spüre das Team den enormen Bedarf an digitalen Lösungen für die Pflege, so Aleithe.