Höhle der Löwen: Hey Circle „Wollten unser Licht nicht unter den Scheffel stellen“ – diese Gründer schlugen den Löwen-Deal aus

Und wie lange dauert es dann, bis Ihre Boxen auf die Reise gehen?

Diebold: Einige unserer Kunden verwenden die Mehrwegversandverpackungen in der Intralogistik zwischen ihren Standorten. Da können Taschen und Boxen quasi nach dem ersten Verkaufsgespräch rausgehen. Viele Händler wollen sich jedoch erst einmal an das Thema herantasten. Sie fangen beispielsweise damit an, zunächst ihre Filialen mit den Verpackungen zu beliefern, um erste Erfahrungen zu sammeln. Dann weiten sie das auf den Versand an ihre Kunden aus. So können die Anlaufzeiten zwischen wenigen Wochen und einem Jahr variieren.