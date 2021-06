Hurra verboten! Deutsche Start-ups wollen vom Einwegplastik-Verbot profitieren

Wenn nun am 3. Juli in ganz Europa das Verbot von Einwegplastik in Kraft tritt, dürfen Produkte wie To-Go-Becher, Trinkhalme, Rührstäbchen oder Einweg-Geschirr nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Eine Maßnahme, auf die Umweltschützer schon lange gewartet haben, denn der Verbrauch von Plastikprodukten war in den vergangenen Jahren besorgniserregend gestiegen: Laut Deutscher Umwelthilfe werden stündlich rund 320.000 Einwegbecher für heiße Getränke in Deutschland verbraucht. Pro Jahr sind das rund 2,8 Milliarden Becher.