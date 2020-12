Innovationsplattform für den Mittelstand SalsUp: Eine Mischung aus LinkedIn und Tinder – für Start-ups

Die Neugier der beiden Welten aufeinander ist groß. Junge Tech-Firmen entwickeln Produkte oder Software, die dem Mittelstand beim Mammutprojekt Digitalisierung helfen können. Und gleichzeitig sind die Entscheidungswege gerade in familiengeführten Firmen oft kurz. Ein großer Vorteil für Start-ups, wenn Vertragsentwürfe nicht monatelang in der Einkaufs- oder Rechtsabteilung festhängen. Immer wieder zeigt sich in einzelnen Beispielen und auch in größeren Studien, welche Kraft in solchen Kooperationen liegen kann.