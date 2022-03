Internationaler Vergleich Geldregen für Deeptech-Gründer – doch die Aufholjagd bleibt aus

Noch dazu dürfte ein ganz wesentlicher Teil des Risikokapitals aus den USA kommen. „Im Jahr 2021 kam es zu einer in dieser Höhe unerwarteten Steigerung des Dealvolumens im Gesamtmarkt. Ein hoher Zufluss von US-Kapital führte zu einer Verdreifachung des Dealvolumens gegenüber dem Jahr 2020“, heißt es etwa in der Analyse der KfW.

Den ausländischen Summen, vor allem in den USA und Großbritannien, hinken die Investments in die forschungsintensiven Start-ups hierzulande noch weit hinterher: Während deutsche Deeptech- und Biotech-Start-ups im vergangenen Jahr 4,66 Milliarden Euro erhielten, konnten sich diese Start-ups in den USA über 122 Milliarden und in Großbritannien über 8,7 Milliarden Euro freuen.