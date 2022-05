Investitionen für Berliner Start-up Konkurrenz für DiCaprio: Solaranlagen-Start-up Zolar erhält 100 Millionen Euro

Viele Faktoren spielen bei dem derzeitigen Solar-Boom eine Rolle. Ein starker, kurzfristiger Treiber dieser Nachfrage dürfte Russlands Krieg in der Ukraine sein, und der damit verbundene Wunsch vieler Hausbesitzer, möglichst kein Geld mehr für Putins Gas und Öl auszugeben. Damit zusammen hängen die stark gestiegenen Energiepreise. In einer im April veröffentlichten Umfrage des Hamburger Marktforschungsunternehmens Appino geben 25 Prozent der deutschen Hauseigentümer an, in diesem Jahr in eine Photovoltaikanlage investieren zu wollen. Das kann, je nach Größe und Leistung, schon mal zwischen 20.000 und 30.000 Euro kosten. Alles in allem also recht gute Nachrichten für Enpal und Zolar.