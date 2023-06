Investorin Janna Ensthaler „Wenn ein oberflächlicher Gründer das Klima rettet, dann ist das in Ordnung“

Und wo stehen Sie mit diesen Zielen?

Ganz am Anfang. Wir investieren in Ideen, die noch keine Umsätze machen – und zu diesem Zeitpunkt noch kein CO2 der Atmosphäre entziehen. Aber ich glaube fest an Innovationen und nicht an Verzicht. Die Menschheit stößt aktuell etwa 52 Gigatonnen CO2 pro Jahr aus. Gleichzeitig gibt es durchaus Start-ups, die irgendwann über eine Gigatonne CO2 pro Jahr herausnehmen könnten. Also benötigen wir weltweit 52 gute Unternehmen und dieses Thema wäre geschafft. Das ist auch eine Zahl der Hoffnung.