Jung-Gründer Rubin Lind „Man muss eben auch ein bisschen risikofreudig sein“

Gute Mitarbeiter sollte man bezahlen, aber gerade junge Gründer haben meist wenig Eigenbudget – wie lässt sich das lösen?

Ich habe am Anfang viel selbst gemacht, zum Beispiel die Screens meiner App nicht programmiert, sondern einfach mit Powerpoint erstellt. Dann habe ich bei verschiedenen Wettbewerben ein bisschen Geld gewonnen und nebenher auch gearbeitet. Damit konnte ich die ersten Studenten bezahlen. Mit ihnen habe ich dann die erste Version auf den Weg gebracht. Mit der bin ich dann zu Investoren gegangen und mit deren Geld kann man dann wieder Mitarbeiter einstellen. Zu Löhnen, die total in Ordnung sind – man versucht, seine Leute so gut wie möglich zu bezahlen.