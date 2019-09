Jung-Gründer Rubin Lind: „Man muss eben auch ein bisschen risikofreudig sein“

Sollte man mit Freunden und Bekannten zusammenarbeiten?

Ich glaube, die Frage ist am Anfang nicht ausschlaggebend. Wenn ich meine Idee und den Markt kenne und weiß, was ich für ein Produkt produzieren möchte, ist es egal, ob ich das mit Freunden oder anderen mache. Man muss sich nur gesellschaftsrechtlich einig sein, wer was macht. Die Freundschaft sollte die Arbeit aber nur positiv beeinflussen, was schwierig ist, weil viele das nicht trennen können. Oder die Freundschaft muss so gut und tief sein, dass man alles ehrlich kommunizieren und sich auch inhaltlich auseinandersetzen kann.