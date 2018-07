Junge Unternehmen: 10 Start-ups, die die Luxusbranche aufmischen

5. Nicki's: Markenarbeit für Kind und Karriere

Ein E-Commerce-Start-up mit einer 33 Jahre alten Geschichte? Das geht: Die Plattform für Luxus-Kindermoden Nicki’s startete 1985 als Ladengeschäft in Rottach-Egern. Eine neue Unternehmergeneration übernahm Marke und Laden im Jahr 2009 und feilt seitdem am digitalen Wachstum. „Historie, Tradition, Vertrauen – all‘ diese Werte sind zentral für die Luxusgüterbranche“, sagt Mitgründer Fabian Bender. Er und Kompagnon Alexander Jost kommen aus dem Digitalsektor, Maria Sottor brachte die Erfahrung im Luxussegment mit. Heute arbeiten etwa 40 Mitarbeiter für das Start-up in München, knapp 20 Stellen sind ausgeschrieben – vom Junior-Produktmanager bis zum Vertriebsleiter. Das Management wirbt mit viel Verantwortung und internationalen Möglichkeiten, schließlich steht die Expansion in Europa gerade an. „Wir sind sehr offen, was neue Geschäftsfelder angeht – wenn jemand gute Ideen hat, kann er oder sie die sofort umsetzen“, sagt Bender. Aktuell verpacken die Mitarbeiter etwa Burberry-Jäckchen oder Dolce&Gabbana-Slipper in Seidenpapier mit Fußball-Optik.

www.nickis.com