Junge Unternehmen 10 Start-ups, die die Luxusbranche aufmischen

7. Farfetch: Exklusives Amazon

Mehr als 130 offene Stellen in Porto, gut 100 Angebote am Hauptsitz in London, über 40 Jobs in Lissabon: Die Online-Boutique Farfetch ist auf Expansionskurs. Mit Mode von Alexander McQueen bis Valentino, teuren Turnschuhen und hochwertigen Uhren will das Portal alle Kunden erreichen, die Wert auf Luxus legen. In einigen Mode-Hauptstädten wie Paris, Mailand oder Miami garantiert Farfetch sogar die Zustellung am selben Tag. Eine Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr katapultierte das 2007 gegründete Start-up zu einer Milliardenbewertung. Gut möglich, dass bald auch Rechtsexperten und Kommunikatoren für einen Börsengang gesucht werden.

www.farfetch.com