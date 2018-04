Kaltes Plasma: Ein Wunder für Wunden

Nun haben die Greifswalder den Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Start-up gewonnen. Die eigentliche Erfindung liegt weniger darin, Plasma für die Medizin zu nutzen – sondern vielmehr in der Entwicklung eines Geräts, das sich im Krankenhausalltag einfach einsetzen lässt. „Wir haben mit Ärzten, Patienten, Pflegern und denen gesprochen, die in Krankenhäusern für den Einkauf zuständig sind“, sagt Mahrenholz. Das neue Produkt sollte sich schließlich an den Bedürfnissen derer orientieren, denen es helfen soll.

Herausgekommen ist ein Gerät, das nur einen Knopf hat – und die Behandlung nahezu von selbst durchführt. Das Pflegepersonal muss das Pflaster nur auf die betroffene Körperstelle legen. „Knopf drücken, ein paar Minuten warten – fertig“, sagt Mahrenholz. Nach mehreren Wochen und wiederholten Behandlungen sei die Wunde verheilt. Dank der großflächigen Silikonauflage kann das Gerät meist eine ganze Wunde komplett behandeln. Bisherige Geräte, die kaltes Plasma erzeugen, sind dagegen nur so klein wie ein dicker Stift – und Pfleger müssen in minutiöser Arbeit nach und nach die betroffene Haut behandeln.