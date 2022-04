Kinderbuch von Carsten Maschmeyer „Wir arbeiten hart an dem nächsten heißen Scheiß“

Maschmeyers Idee, seine eigene Biographie zu nutzen, um jungen Menschen aufzuzeigen, wie weit sie es selbst unter widrigen Startbedingungen schaffen können, ist nicht schlecht. Doch in seinem zehn Seiten langen Nachwort zieht Maschmeyer dann auch die üblichen Start-up-Geschichten heran, die Schulkindern hierzulande Mut machen sollen: Apple, Google und Hewlett-Packard wurden im Silicon Valley schließlich auch von Studenten in Garagen aufgebaut. In Deutschland hätten wir mit Hellofresh und Zalando laut Maschmeyer „tolle Start-ups“, die es in den Dax geschafft haben. Bloß: Es ist nur schwer vorstellbar, dass Maschmeyer heute in ein Start-up investieren würde, das einen Onlineshop für Mode aufbauen will. Wo ist da der USP? Bekannte deutsche Start-up-Gründer, die tatsächlich etwas erfinden und an Raketen (Isar Aerospace), Flugtaxis (Lilium und Volocopter) oder Quantencomputern (IQM) bauen, erwähnt der Fernsehinvestor indes nicht.