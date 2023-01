Krise in der Bauwirtschaft Das Fundament wackelt

Die Kundenansprache bereits umgestellt hat Capmo. Zu Beginn hatte das Start-up noch damit geworben, dass die Software bei der Bewältigung der Auftragsflut hilft, weil Mitarbeiter ihre Aufgaben effizienter erledigen können. Nun stellt das Unternehmen vor allem mögliche Kostenersparnisse heraus. „Wenn das Bauvolumen sinkt, ist es um so wichtiger, die Effizienz der Teams in den verbleibenden Projekten zu steigern, um durch die Krise zu kommen“, argumentiert Mitgründer Biller. Geändert habe sich die Vertriebsstrategie auch in anderer Hinsicht. Sprachen die Vertriebsmitarbeiter vorher überlastete Projektleiter an, klopfen sie nun bei Geschäftsführern an.